Селена Гомес рассказала о перенесенной операции

Певица Селена Гомес призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что недавно перенесла операцию на руке. Ее слова передает Deadline.

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Исполнительница ответила на пост, в котором сообщалось, что ее песня вошла в топ-20 чарта Billboard Hot 100.

«Меня не волнуют продажи. Я просто счастлива делать музыку. Сломала руку и перенесла операцию», — написала Гомес.

При этом артистка не уточнила, когда именно она получила травму.

Накануне Гомес репостнула видео о том, как искусственный интеллект с помощью ее голоса перепел песню ее бывшего бойфренда The Weeknd.

«Пугающе», — подписала певица.

Селена Гомес с 2010 по 2018 год встречалась с Джастином Бибером. Артисты несколько раз расставались и снова сходились. В 2018 году Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Поклонники Селены Гомес раскритиковали артиста за этот поступок. Также некоторое время Гомес встречалась с музыкантом The Weeknd.