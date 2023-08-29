Расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна было прекращено прокуратурой Берлина. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Уголовное дело в отношении певца завели в июне. Поводом стало предъявление обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Берлине неизвестные проникли в квартиру фронтмена группы Rammstein. В полиции пояснили, что квартира певца находится в мансардном этаже. Злоумышленники забрались в нее с крыши.

Также ранее стало известно, что в Вене около 500 человек собрались на акцию протеста у стадиона «Эрнст Хаппель». Демонстранты потребовали отменить концерты группы Rammstein на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в адрес Линдеманна.