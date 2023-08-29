Певец Милимеров назвал москвичей вальяжными

Известный певец назвал москвичей вальяжными
Известный российский певец Жан Милимеров в интервью журналу Москвы вальяжными.
По мнению бывшего участника группы «Премьер-министр», жители столицы, в отличие от приезжих, отличаются большим спокойствием в поведении.
«Москвичи чуть-чуть вальяжные, поскольку находятся дома. А приезжие работают в сумбуре, в движении, что-то ищут», — считает Милимеров.
Певец также рассказал, что является коренным москвичом. Он назвал Старую Москву классной и отметил, что ему нравятся старинные улицы в центре города, по которым он гулял в детстве. При этом Милимеров убежден, что менять в столице ничего не стоит — она каждый год меняется сама, причем в лучшую сторону.
Ранее телеведущая Вера Красова назвала москвичей избалованными наличием всегда доступных сервисов.
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