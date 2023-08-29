Певец Милимеров назвал москвичей вальяжными

Певец также рассказал, что является коренным москвичом. Он назвал Старую Москву классной и отметил, что ему нравятся старинные улицы в центре города, по которым он гулял в детстве. При этом Милимеров убежден, что менять в столице ничего не стоит — она каждый год меняется сама, причем в лучшую сторону.