Гитарист Duran Duran рассказал о лечении рака четвертой стадии

Гитарист Duran Duran Энди Тейлор, у которого диагностирован рак простаты четвертой стадии, рассказал об улучшении самочувствия после инновационного лечения. Интервью с музыкантом опубликовало издание The Times.

© Lenta.ru

Тейлор отметил, что врачи давали неутешительные прогнозы и первоначально предлагали только паллиативную помощь. Однако, по его словам, сейчас ситуация изменилась — симптомы болезни исчезли, и он чувствует себя лучше.

62-летний музыкант рассказал, что причиной стало инновационное лечение, в ходе которого ему делали внутривенные инъекции радиоактивного препарата.

«После каждого сеанса я был радиоактивен в течение нескольких дней и не мог спать в одной комнате с кем-то еще», — вспоминает он.

Тейлор добавил, что бороться с раком последней стадии ему помог ученый Кристофер Эванс, которого музыкант назвал «Илоном Маском среди онкологов». По словам гитариста, секрет успеха предложенного врачом лекарства заключается в том, что оно действует прицельно на раковые клетки и не уничтожает здоровые.