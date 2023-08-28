В Таллине отменили концерт Галкина

Концерт российского комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Таллине, запланированный на 15 сентября, отменили, сообщили организаторы с концертной площадки Alexela. Причины отмены не уточняются.

В рамках своего выступления Галкин должен был выступить с новой программой.

Ранее российская актриса Яна Поплавская предложила возбудить уголовные дела о финансировании терроризма в отношении Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой, Галкина, Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Марии Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а также арестовать их активы. По словам Поплавской, эти артисты открыто поддерживают киевский режим и «собирают деньги для тех, кто убивает русских людей».

Ранее председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru призвал запретить въезд в Россию Галкину и «все отобрать». Собеседник отметил, что и комика, и его жену необходимо проверить на предмет неуплаты налогов.