Представитель Элтона Джона рассказал о его состоянии

Он подтвердил, что после падения у себя дома на юге Франции музыкант посетил местную больницу в качестве профилактической меры.

Элтон Джон побил мировой рекорд во время своего последнего тура Farewell Yellow Brick Road Tour. По состоянию на 14 июня за еще незавершенный мировой тур певец уже заработал $887 миллионов. Элтон Джон сместил с первого места в рейтинге Эда Ширана, который во время своего тура The Divide Tour в 2019 году заработал $776 миллионов. По прогнозам СМИ, выручка Элтона Джона за последний тур может превысить $1 миллиарда после окончания последнего концерта в рамках гастролей.