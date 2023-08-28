Гитарист «Зверей» рассказал о поездке группы на Донбасс и позиции Ромы Билыка
Лидер группы «Звери» Роман Билык на днях посетил Донбасс, где поддержал российских бойцов. Его тут же обвинили в том, что он якобы выступал против проведения специальной военной операции в прошлом году. Однако гитарист группы «Звери» Герман Осипов, который выступил на Донбассе с Билыком, опровергнул эти утверждения.
Музыкант рассказал, что сам уже несколько лет ездит с гуманитарной миссией в Донбасс. Идея отправиться туда у Билыка появилась еще давно, поскольку в конце 80-х — начале 90-х годов вокалист жил в Мариуполе. Кроме того, в Донбассе у музыканта сейчас проживают родственники. Все годы информацию обо всем происходящем он получал напрямую от них, и это не могло оставить его равнодушным, отметил Осипов.
— Мы выступали для бойцов из ОБТФ «КАСКАД». Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски. Бойцы были очень рады. Это самое главное. Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне специальной военной операции абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы. Возможно, они не в курсе того, что я с самого начала спецоперации бываю на передовой, и Рома всегда меня в этом поддерживает, — приводит слова Осипова издание «Комсомольская правда».
Билык приехал в Донбасс, где выступил перед бойцами подразделения Донецкой народной республики «Каскад». Многих удивил поступок знаменитого рокера, так как ранее он якобы выступал с критикой действий российских властей относительно Украины. Теперь же он, как полагают поклонники, изменил свою позицию.