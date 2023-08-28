Гитарист «Зверей» рассказал о поездке группы на Донбасс и позиции Ромы Билыка

— Мы выступали для бойцов из ОБТФ «КАСКАД». Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски. Бойцы были очень рады. Это самое главное. Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне специальной военной операции абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы. Возможно, они не в курсе того, что я с самого начала спецоперации бываю на передовой, и Рома всегда меня в этом поддерживает, — приводит слова Осипова издание «Комсомольская правда».