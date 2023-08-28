Певица Адель потеряла сознание из-за болезни спины
Британская певица Адель потеряла сознание во время своего выступления в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Sun.
По словам Адель, охране пришлось поднимать ее с пола после того, как у нее случился приступ обострения радикулита и она потеряла сознание за кулисами.
«Они подняли мое тело с пола. Поэтому сейчас я собираюсь сесть и отдохнуть от радикулита», — рассказала 35-летняя певица зрителям своего шоу в Вегасе.
На одном из предыдущих концертов Адель также упомянула о своих болях в спине.
«В последнее время мне тяжело ходить, потому что у меня очень сильный радикулит», — призналась звезда.
В середине августа Адель рассказала фанатам, что столкнулась с неожиданными проблемами со здоровьем после того, как решила отказаться от употребления кофе. Певица уточнила, что отказ от кофеина вызвал у нее серьезные симптомы абстиненции, включая мигрени и дрожь в теле.
«На этой неделе я решила отказаться от кофе, и всю неделю у меня была мигрень. У меня два дня раскалывалась голова, потому что я отказалась от кофе. Было такое ощущение, что в голове сверлят. Это было ужасно», — призналась звезда.
Адель сравнила свой отказ от кофеина с отказом от курения.
«Это было труднее, чем отказаться от сигарет, труднее, чем когда хочешь бросить пить», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Адель перестраивает дом Сильвестра Сталлоне стоимостью $58 миллионов.