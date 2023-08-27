Рудковская призналась, что гордится сыном Сашей

Яна Рудковская рассказала, что ее супруг, Евгений Плющенко, болеет уже неделю. И по состоянию здоровья никак не может выходить на лед. А 26 августа был «очень сложный день» - состоялось ледовое шоу «Русские Сезоны», в котором задействованы и Евгений, и Александр Плющенко.

Саше пришлось выступать полностью самостоятельно, без отца. Яна написала в Телеграм-канале, что она растрогалась, так старался мальчик, она даже заплакала.

«В такие сложные моменты понимаешь, как важно здоровье близких, и как важно, когда твои дети так поддерживают родителей. Ведь это была детская 100% импровизация за папу», — отметила продюсер.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская воспитывают двоих сыновей. Старший сын, Александр Плющенко, или, как называют его родные, Гном-Гномыч, уже давно принимает участие в ледовых шоу своего отца.