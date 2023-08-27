Фронтмен The Killers огорчен ситуацией на концерте в Батуми

В Батуми американскую группу The Killers освистали, после того как ее фронтмен пригласил на сцену барабанщика из России.

© Википедия

Тогда вокалист Брэндон Флауэрс продолжил концерт, заявив, что все люди - братья. Но потом музыканты в социальной сети объяснили, что это их традиция — звать зрителей из зала поиграть на барабанах, и что они «не хотели никого расстраивать», - пишет rt_russian.

Позднее в интервью The Sunday Times он сказал, что не ожидал скандала, поскольку музыка интернациональна.

«Я должен был разрядить невозможную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты проходили в атмосфере единения», - сказал он.

Случившееся произвело на музыканта глубокое впечатление. Он заявил, что думает вообще отказаться от стадионных концертов.

На концерте один из фанатов коллектива развернул огромный плакат с надписью «If destiny's kind I'll be your drummer tonight» («Если судьба благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком»).