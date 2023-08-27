Алсу рассказала о своем выборе
Алсу было всего 15 лет, когда к ней пришла популярность. Ее хиты «Зимний сон» и «Иногда» звучали по всей стране. Однако вскоре артистка практически перестала выступать. Как рассказала она сама в интервью журналу Bonjour, она посвятила себя семье.
«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась. Раз в пару лет даю большие, сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им. Я продолжала, конечно, что-то записывать, участвовать в съемках, огоньках, но перестала гастролировать. На мой взгляд, постоянные разъезды несовместимы с ролью матери и жены», - призналась звезда.
Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги не делятся с публикой семейными проблемами и со стороны их пара кажется идеальной. Однако в социальных сетях раз за разом появляются слухи о возможном разводе певицы, - пишет СтарХит.
Вместо дискуссий о личной жизни артистка предпочитает делиться развлекательным контентом и показывает публике, как ходит на шоппинг, устраивает уютные вечера с подругами, ходит в красивые заведения.