«Занавес…»: Дакота рассказала о большой неприятности

Рита Дакота в личном блоге поделилась с поклонниками неприятной новостью: сообщила, что ее свадьба с клипмейкером Федором Белогаем будет омрачена отсутствием платья невесты, - пишет teleprogramma.pro.

Певица вышла замуж за Федора Белогая в конце мая 2023 года. По прошествии некоторого времени пара решила отпраздновать это событие пышной свадьбой.

Но Рите не смогли вовремя доставить свадебное платье.

«Прислали мне вместо платья другую коробку. На свадьбу вылетать завтра… Платья нет. Занавес...», – переживает исполнительница.

Но, поскольку неприятность уже произошла, Рита не собирается унывать.

«Когда ты выходишь замуж за лучшего человека на земле в кругу самых родных и близких, на любимом острове, то я хоть занавеску обернувшись буду счастлива. Все эти платья –мелочь», – резюмировала девушка.

Венчались Рита и Федор Рита в Грузии. В Грузии влюбленные собрали только самых близких людей. После обряда в церкви они отправились на пикник к 300-летнему дубу.