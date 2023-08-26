Дочь певицы Славы высказалась об эскорте
Александра Морозова, дочь певицы Анастасии Сланевской (Слава), после премьеры фильма «Жизнь по вызову. Док» пообщалась с журналистами.
Александра рассказала 5 Каналу о том, что у нее есть близкая знакомая, которая зарабатывала эскортом. По мнению девушки, выбор интим-бизнеса в качестве профессии – личное дело каждого, но у таких историй нет положительного завершения.
Морозова отметила, что в современном обществе всерьез не порицается торговля собственным телом.
«Эта работа сейчас очень романтизирована. Это не считается плохим. Если ты торговец оружием, это плохо, а если ты эскортница, то это не порицается. Это неправильно. Рано или поздно ты выгоришь себя вот так отдавать», — считает Александра.
Дочь певицы Славы 25 ноября 2022 года вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова. Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи. Молодожены отпраздновали торжество в узком семейном кругу.