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Дочь певицы Славы высказалась об эскорте

Александра Морозова, дочь певицы Анастасии Сланевской (Слава), после премьеры фильма «Жизнь по вызову. Док» пообщалась с журналистами.

Дочь певицы Славы высказалась об эскорте
© РИА Новости

Александра рассказала 5 Каналу о том, что у нее есть близкая знакомая, которая зарабатывала эскортом. По мнению девушки, выбор интим-бизнеса в качестве профессии – личное дело каждого, но у таких историй нет положительного завершения.

Морозова отметила, что в современном обществе всерьез не порицается торговля собственным телом.

«Эта работа сейчас очень романтизирована. Это не считается плохим. Если ты торговец оружием, это плохо, а если ты эскортница, то это не порицается. Это неправильно. Рано или поздно ты выгоришь себя вот так отдавать», — считает Александра.

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