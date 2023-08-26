Билан объяснил получение огромного гонорара

Дима Билан за 30-минутное выступление на Международном детском культурном форуме получил 5,4 миллиона рублей, что на 30% выше стандартного размера выплаты. Эта информация широко обсуждается в СМИ и социальных сетях.

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Сам певец счел нужным объяснить, что данную сумму ему предложили организаторы мероприятия, поскольку нужно было срочно заменить задержавшуюся в отпуске Полину Гагарину. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Билан попросил не смешивать коммерческую и благотворительную деятельность. От коммерческого дохода он честно платит налоги, а благотворительностью занимается активно, но не любит это афишировать.

«Я помогаю детям из разных семей. Я поддерживаю, помогаю со строительством детских площадок и не только. Никогда не кричу об этом. Просто делаю свое дело, которое мне глубоко небезразлично», - отметил исполнитель.

Ранее музыкант участвовал в празднике по случаю открытия нового отеля в Анапе. На открытой площадке собралось множество людей.

Во время исполнения одной из композиций случилось чрезвычайное происшествие. Вспыхнула музыкальная колонка.