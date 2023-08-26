Жена Диброва ответила на вопрос о беременности
Полина Диброва – многодетная мама. Модель подарила своему супругу телеведущему Дмитрию Диброву троих сыновей, сохранив при этом стройную, подтянутую фигуру. Подписчики привыкли, что у Полины точеный силуэт, и поэтому фотографии из Турции, где отдыхает звездное семейство, вызвали у них вопросы. Фолловеры увидели, что Диброва заметно округлилась, - информирует Экспресс Газета.
Полину тут же начали поздравлять с четвертой беременностью и спрашивать, не появится ли на свет на этот раз девочка.
Диброва отметила повышенный интерес к своей персоне.
«Ваша наблюдательность мне льстит», — написала она в микроблоге.
И тут же объяснила, что изменение в окружности талии появилось по иной причине – слишком много вкусной еды в программе «все включено» в отеле.
Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке 14 лет. У пары трое общих детей. Они не частые гости публичных мероприятий и стараются строить жизнь вне скандалов и интриг.