Жена Диброва ответила на вопрос о беременности

Полина Диброва – многодетная мама. Модель подарила своему супругу телеведущему Дмитрию Диброву троих сыновей, сохранив при этом стройную, подтянутую фигуру. Подписчики привыкли, что у Полины точеный силуэт, и поэтому фотографии из Турции, где отдыхает звездное семейство, вызвали у них вопросы. Фолловеры увидели, что Диброва заметно округлилась, - информирует Экспресс Газета.

Полину тут же начали поздравлять с четвертой беременностью и спрашивать, не появится ли на свет на этот раз девочка.

Диброва отметила повышенный интерес к своей персоне.

«Ваша наблюдательность мне льстит», — написала она в микроблоге.

И тут же объяснила, что изменение в окружности талии появилось по иной причине – слишком много вкусной еды в программе «все включено» в отеле.