Элис Купер раскритиковал гендерную повестку Запада

В большом интервью порталу Stereogum американского рок-музыканта Элиса Купера не миновала необходимость обозначить свою точку зрения касательно гендерной проблематики, находящейся под неусыпным вниманием западной прессы.

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Купер отметил, что понимает: существуют определенные случаи, подпадающие под научную классификацию, однако, по его мнению, большинство лиц, экспериментирующих с гендерной идентичностью, все же находятся во власти "модного поветрия". Он считает, что условный шестилетний ребенок просто играет, примеривая на себя разные роли, за этим ничего не стоит, а когда взрослые ему на полном серьезе начинают объяснять, что при желании он может стать девочкой, это неправильно.

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И ведь речь не только о маленьких детях, подростки также находятся в поисках себя, пытаются нащупать свою идентичность.

И вместо этих сложных поисков им подсовывают нечто вроде популярных ныне клише:

"Ты можешь быть, кем хочешь, даже кошкой. Или, например, деревом там всяким…" Ну и как мне на это реагировать - мы что, сошли со страниц произведений Курта Воннегута? То, что сейчас происходит, иначе, как абсурдом не назовешь", - сокрушается Купер.

Не в меньшей степени его интересует такая фигура умолчания, как истоки современных леворадикальных настроений и причины всплеска интереса к данной идеологии. Кто создает правила и раскручивает их? С сегодняшнего дня, например, слово "мать" должно быть под запретом. Кто идет с этими инициативами в средства массовой информации? Лично музыкант не знает ни одного человека, кто бы полностью поддерживал эту повестку. Купер делает оговорку - он выступает за свободу мнений и относится ко всем с уважением - но потворствовать безумию личными усилиями он не будет. И не пойдет на поводу у очевидных передергиваний.

На комментарий собеседника о том, что вопросы гендерной идентичности должны обсуждаться с детьми, так как это-де не призыв к детям ставить под сомнение пол, с которым они родились, а попытка их услышать и предоставить медицинскую помощь, Элис Купер смотрит скептически. Он считает, что здесь есть огромное поле для злоупотреблений и передергиваний. Если любой мужчина может зайти в женскую уборную, обосновав это тем, что он в данный момент ощущает себя "женщиной в мужском теле", то последствия могут быть непредсказуемыми. И, совершив, например, преступление против половой неприкосновенности, такой человек будет ссылаться на свои внутренние ощущения. И рано или поздно это выйдет из-под контроля. "То же самое произойдет с искусственным интеллектом, это просто опасно", - подытожил он.