Дима Билан выступил на детском форуме и получил более пяти миллионов рублей

Российский певец Дима Билан получил более пяти миллионов рублей за получасовое выступление на Международном детском культурном форуме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, гонорар артиста в полтора раза превысил общий призовой фонд мероприятия, также он является больше стандартной суммы, получаемой певцом за выступление, на 30 процентов. За свое участие в форуме артист заработал 5,4 миллиона рублей.