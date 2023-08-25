"Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти - прим. ТАСС) <....> В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности. Кортневу А. А. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства", - говорится в опубликованном сообщении.