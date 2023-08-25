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Рэпер Andro заявил, что его концерт в Ереване отменили несправедливо

В Ереване отменили концерт украинского рэпера цыганского происхождения Andro (настоящее имя Иоанн Жани Кузнецов), работающего с азербайджанским лейблом Raava Music. Об этом сообщает агентство АМИ.

В Ереване отменили концерт рэпера Andro
© Газета.Ru

До этого в армянских соцсетях распространили сообщения о том, что лейбл Raava Music принадлежит российскому музыканту азербайджанского происхождения, продюсеру Эльману Зейналову. Пользователи соцсетей призывали бойкотировать лейбл из-за «провокационных заявлений в адрес Армении» и выступлений резидентов лейбла перед солдатами азербайджанской армии.

Организаторы концерта StageMuse Production не стали объяснять причины отмены. Сам Аndro заявил, что его концерт отменили несправедливо, напомнил, что является цыганом и выступает с многонациональным коллективом, а многие цыгане живут в Армении.

«Множества историй моих старших, как они впервые прибыли в этот прекрасный город. Цыгане — это другой вид человека, они не относятся к тюркам», — написал он в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Raava Music исполнитель назвал цыганским лейблом.

«Мы ходим под одним небом, сложно принять? Обидно, что из-за кучки болванов нам запретят делиться любовью», — продолжил он.

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