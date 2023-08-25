Влад Соколовский рассказал, как пережил развод с Ритой Дакотой

«Конкретная вина на мне лежала. Я ее осознавал, понимал, что в той ситуации есть пострадавшие, есть виноватые. Мне важно было пройти период самобичевания как человеку, у которого есть совесть. Многие люди начинают просто защищаться», — вспомнил Соколовский.

При этом исполнитель подчеркнул, что для него важнее всего было не потерять связь с ребенком. Соколовский заверил, что на любых встречах с юристами, касающихся развода, просил не ограничивать его общение с ребенком и соглашался на любые условия.

Артисты познакомились во время участия в проекте «Фабрика звезд» и в 2015 году поженились. А через три года звезда подала на развод, публично обвинив Влада Соколовского в изменах. Рита Дакота признавалась поклонникам, что тяжело переживала предательство и первое время не хотела даже видеть бывшего мужа, но ради общей дочери Мии начала общаться с ним, а позже смогла отпустить все обиды благодаря медитациям и психотерапии.