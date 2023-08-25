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Кристина Асмус слегла в больницу с инфекционным заболеванием

35-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус уже несколько дней лечится в больнице от инфекционного заболевания.

Кристина Асмус попала в больницу
© РИА Новости

На своей странице в запрещенной в России социальной сети артистка рассказала, что поставленный ей диагноз «ротовирус» может привести к обезвоживанию организма.

«Низкий поклон и спасибо всем медицинским работникам районной больницы города Шуя, а также всем неравнодушным. Два дня была в местном инфекционке с высокой температурой и всем сопутствующим. Знатно тряхнуло, а все съемки полетели. Ну, зато организм очистился», — пояснила теледива.

Она добавила, что самое страшное позади, и уже старается есть понемногу, так как тошнота до сих пор остается.

Ранее Кристина Асмус опровергла слухи о второй беременности. Артистка заявила, что ее грудь без причины округлилась и стала сочной.

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