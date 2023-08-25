Кристина Асмус попала в больницу

«Низкий поклон и спасибо всем медицинским работникам районной больницы города Шуя, а также всем неравнодушным. Два дня была в местном инфекционке с высокой температурой и всем сопутствующим. Знатно тряхнуло, а все съемки полетели. Ну, зато организм очистился», — пояснила теледива.