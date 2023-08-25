Кристина Асмус попала в больницу

Кристина Асмус слегла в больницу с инфекционным заболеванием
35-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус уже несколько дней лечится в больнице от инфекционного заболевания.
На своей странице в запрещенной в России социальной сети артистка рассказала, что поставленный ей диагноз «ротовирус» может привести к обезвоживанию организма.
«Низкий поклон и спасибо всем медицинским работникам районной больницы города Шуя, а также всем неравнодушным. Два дня была в местном инфекционке с высокой температурой и всем сопутствующим. Знатно тряхнуло, а все съемки полетели. Ну, зато организм очистился», — пояснила теледива.
Она добавила, что самое страшное позади, и уже старается есть понемногу, так как тошнота до сих пор остается.
Ранее Кристина Асмус опровергла слухи о второй беременности. Артистка заявила, что ее грудь без причины округлилась и стала сочной.