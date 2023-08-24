Шаталина нашли живым
Пропавшего в Санкт-Петербурге одного из основателей группы «Алиса» гитариста Андрея Шаталина нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Там отметили, что Шаталина нашли в лесу. Другие подробности не приводятся, поскольку об этом попросили родственники гитариста.
О пропаже Шаталина стало известно 24 августа. Сообщалось, что 63-летний гитарист вышел из дома 22 августа и не вернулся.
Шаталин родился в Красноярске. В 1981 году он создал вместе со студентами Железнодорожного института группу «Демокритов колодец». Через два года стал гитаристом группы «Алиса», где принимал участие в записи таких альбомов, как «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны» и «Черная метка». В 2003 году он покинул коллектив, занявшись электронной музыкой.