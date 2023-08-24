Стало известно, кто заменит Пригожина в «Звезды сошлись»

Актер Тимур Еремеев стал новым ведущий шоу «Звезды сошлись». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители телеканала НТВ.

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Еремеев заявил, что на его решение принять участие в проекте повлияла возможность поработать с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Он назвал звезду большой профессионалкой. Артист признался, что пересекался с ней на мероприятии общих друзей, однако у него еще не было шанса посотрудничать с телеведущей.

«И когда впервые встретились на съемочной площадке, Лера, как мне показалось, сделала все, чтобы помочь мне. Она хороший человек, это понимаешь сразу. Я почувствовал добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом: хочется привнести в программу частичку себя», — поделился актер.

Еремеев отметил, что в «Звезды сошлись» есть технические момент, над которыми ему еще нужно поработать. Для звезды самое ценное во время съемок — это импровизация и живой диалог.

В фильмографии Еремеева около 15 работ. Он снимался в картинах — «Звоните ДиКаприо!», «Отель Элеон», «Кухня», «Понять. Простить». У артиста также есть опыт телеведущего. Он вел такие проекты, как «На самом деле», «Семейные тайны» и «У нас все дома».