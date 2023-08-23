Элтон Джон провел вечеринку на яхте за 2,5 миллиарда рублей

Элтон Джон устроил вечеринку на яхте стоимостью более 2,5 миллиардов рублей
Певец Элтон Джон устроил вечеринку на яхте стоимостью более 2,5 миллиардов рублей в Сен-Тропе. Об этом сообщает Mirror.
Во вторник, 22 августа, Элтон Джон устроил на яхте звездную вечеринку, на которой присутствовало множество знаменитостей. Певец пригласил на праздник таких известных звезд, как Дэвид Ферниш, Аарон Тейлор-Джонсон, Сюзанна Константин и Дэвид Уоллиамс. Гости наслаждались солнцем Сен-Тропе и получали первоклассное обслуживание от команды яхты.
76-летний певец был одет с ног до головы в костюм от Gucci: цветочную рубашку, шорты и белые кроссовки. В качестве аксессуаров он использовал темные солнцезащитные очки, золотые серьги и ожерелье. Вместе с Элтоном Джоном в плавание отправились его сыновья: 12-летний Закари и 10-летний Элайджа.
Элтон Джон побил мировой рекорд во время своего последнего тура Farewell Yellow Brick Road Tour. По состоянию на 14 июня за еще незавершенный мировой тур певец уже заработал $887 миллионов. Элтон Джон сместил с первого места в рейтинге Эда Ширана, который во время своего тура The Divide Tour в 2019 году заработал $776 миллионов. По прогнозам СМИ, выручка Элтона Джона за последний тур может превысить $1 миллиарда после окончания последнего концерта в рамках гастролей.