Элтон Джон провел вечеринку на яхте за 2,5 миллиарда рублей

Певец Элтон Джон устроил вечеринку на яхте стоимостью более 2,5 миллиардов рублей в Сен-Тропе. Об этом сообщает Mirror.

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Во вторник, 22 августа, Элтон Джон устроил на яхте звездную вечеринку, на которой присутствовало множество знаменитостей. Певец пригласил на праздник таких известных звезд, как Дэвид Ферниш, Аарон Тейлор-Джонсон, Сюзанна Константин и Дэвид Уоллиамс. Гости наслаждались солнцем Сен-Тропе и получали первоклассное обслуживание от команды яхты.

76-летний певец был одет с ног до головы в костюм от Gucci: цветочную рубашку, шорты и белые кроссовки. В качестве аксессуаров он использовал темные солнцезащитные очки, золотые серьги и ожерелье. Вместе с Элтоном Джоном в плавание отправились его сыновья: 12-летний Закари и 10-летний Элайджа.