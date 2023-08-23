Организатор концерта Земфиры* обвинила ее в вандализме

Организатор концертов певицы Земфиры в Казахстане и партнер компании DPARTNERS Дана Орманбаева обвинила артистку в вандализме. В своем Telegram-канале она опубликовала кадры с ее гримерки, на которых виден оставленный бардак.

Ранее Земфира у себя в социальных сетях после концертов в Казахстане обвинила их организаторов в «чудовищной организации». Также певица написала негативные комментарии в адрес промоутера Табриза Шахиди и название страны с маленькой буквы. Позже артистка извинилась за последний пункт.

Орманбаева тоже решила не молчать и рассказала о поведении Земфиры и ее команды на концертах в Казахстане. По ее словам, причиной большинства жалоб, в том числе на звук и свет, являлись специалисты команды певицы и их приятели.

«До свидания, дорогая Земфира! Вы, бесспорно, голос поколений. Но что действительно чудовищно, так это Ваш менеджмент, и это надо признать. Ошибки бывают разные. Те, что допустили мы — вполне можно исправить. Те, что допустили вы, исправить уже невозможно», — написала Орманбаева.

К своим постам она также прикрепила кадры из гримерки Земфиры. На них виден беспорядок, разбитые бутылки и скатерть с едой на полу.