Малиновская высказалась о российских шоу словами «просто чудовищно»

«Я не понимаю, как можно тиражировать по телевидению такие истории, какие обсуждают, например, в программе "Мужское / Женское" по Первому каналу. Это же просто чудовищно. Я понимаю, что такова жизнь, так живут некоторые люди, но это не значит, что это хорошо и достойно экранизации», — заявила Малиновская.