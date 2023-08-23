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Дочь певицы Славы Морозова заявила, что в 18 лет ее преследовал поклонник

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что ее преследовал поклонник в 18 лет.

Дочь певицы Славы вспомнила, как ее преследовал поклонник в 18 лет
© Газета.Ru

Морозова отметила, что молодой человек, который следил за ней, был записан у нее в телефоне как «маньяк».

«Все это было, конечно, весело, но немножечко стремновато», — рассказала дочь артистки.

Со сталкером помогли разобраться друзья Морозовой, которые «забили ему стрелку». Приятели пришли на разборки большой группой. Как оказалось, поклонник тоже появился не один. В итоге стычки не произошло и все разошлись мирно. Однако с тех пор молодой человек не преследовал девушку.

25 ноября 2022 года Александра Морозова вышла замуж за возлюбленного Андрея Дедова. Известно, что ее супруг далек от публичности и занимается автобизнесом.

30 марта 2023 года Морозова родила сына. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск после появления на свет внука. Артистка помогает дочери с уходом и воспитанием малыша.

В июне Морозова пожаловалась, что набранные во время беременности килограммы не уходят после родов.

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