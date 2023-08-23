$94.12-0.02102.75+0.18

Группа Rolling Stones анонсировала новый альбом рекламой стекольной компании

Группа Rolling Stones замаскировала промо нового альбома под рекламу стекольной компании. Об этом сообщает The Sun.

Rolling Stones замаскировали промо нового альбома под рекламу стекольной компании
© Газета.Ru

Музыканты разместили в британской газете Hackney Gazette рекламу несуществующей стекольной компании Hackney Diamonds — так, очевидно. будет называться альбом.

В логотипе компании они разместили логотип группы — высунутый язык.

«Наша дружелюбная команда обещает вам удовлетворение. Когда вам понадобится укрытие, мы починим ваши разбитые окна», — написано в рекламе, отсылающий сразу к нескольким хитам Rolling Stones — »(I Can't Get No) Satisfaction», «Gimme Shelter» и «Shattered».

Также в рекламе говорится, что компания основана в 1962 — это год основания группы. На макете указан адрес веб-сайта, который ведет на лейбл, работающий с музыкантами, — Universal Music.

Альбом — первый, который Rolling Stones выпустят без барабанщика Чарли Уоттса, и первый релиз новых песен с 2005 года.

В августе инсайдеры сообщили, что рэпер Канье Уэст работает над новым альбомом, релиз которого запланирован на октябрь 2023 года.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости