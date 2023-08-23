Rolling Stones замаскировали промо нового альбома под рекламу стекольной компании

Группа Rolling Stones замаскировала промо нового альбома под рекламу стекольной компании. Об этом сообщает The Sun.

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Музыканты разместили в британской газете Hackney Gazette рекламу несуществующей стекольной компании Hackney Diamonds — так, очевидно. будет называться альбом.

В логотипе компании они разместили логотип группы — высунутый язык.

«Наша дружелюбная команда обещает вам удовлетворение. Когда вам понадобится укрытие, мы починим ваши разбитые окна», — написано в рекламе, отсылающий сразу к нескольким хитам Rolling Stones — »(I Can't Get No) Satisfaction», «Gimme Shelter» и «Shattered».

Также в рекламе говорится, что компания основана в 1962 — это год основания группы. На макете указан адрес веб-сайта, который ведет на лейбл, работающий с музыкантами, — Universal Music.

Альбом — первый, который Rolling Stones выпустят без барабанщика Чарли Уоттса, и первый релиз новых песен с 2005 года.