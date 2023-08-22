Пенкин поделился воспоминаниями о выступлении с Тото Кутуньо

«Замечательный артист, музыкант, который много песен написал для Джо Дассена, для [Адриано] Челентано. Я исполнял его песню, был в таком удивлении и восторге. Очень хороший и замечательный человек. Очень добрые и светлые [воспоминания остались], потому что с любыми творческими людьми всегда приятно иметь дело. У них нет пафоса, они очень теплые, отзывчивые, хорошие», — рассказал собеседник «Ленты.ру».