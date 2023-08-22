Моргенштерн* допустил возвращение в Россию

Недавно российский рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн) выпустил клип с новым артистом его лейбла Bugatti Music — Onative, трек называется «If I ever». Он не стал новым хитом для музыканта, однако он попробовал себя на американском рынке. Об опыте работы с американцами Моргенштерн* рассказал на своем YouTube-канале.

Стоит напомнить, что в треке также принимал участие знаменитый американский рэпер Rich The Kid. И работа с ним Алишера не впечатлила, а наоборот разочаровала. По его словам, американские артисты неответственны и могут не соблюдать условия контракта.

Также он поделился, что Rich The Kid потребовал от съемочной команды одежду от дорогих брендов, которую в конечном счете украл после съемок клипа. Однако американец не подозревает, что на самом деле одежду оригинальных брендов никто не покупал. Как выяснилось, Rich The Kid купили одежду на дубайской барахолке за несколько сотен дирхам.

— Не знаю, хочу ли я теперь работать на этот рынок с таким отношением, это неприятно. Вот какой бы не был наш шоу-бизнес, там есть человечность. Если сравнивать наш менталитет и американцев, то там чистейший капитализм без доли человечности. Простите меня, я больше не буду пытаться на Америку, я снова хочу делать песни для наших людей с душой, — поделился Моргенштерн*.

Артист скучает по своей стране и думает о возвращении на российский рынок. Алишер надеется, что он «еще не потерял связь с россиянами».

— Я устал стучаться в Америку. Родные сердца, следующая песня будет для нашей души. Я скучаю по Родине, однажды может и вернусь в Россию, но пока вернусь в российские чарты, — заявил он.

После бегства из России многие звезды шоу-бизнеса начали зарабатывать в разы меньше. Так, доходы певицы Земфиры упали двукратно, а Моргенштерн* теперь может довольствоваться только третью от своего заработка на родине.