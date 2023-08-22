Певица и член жюри «Голоса» Полина Гагарина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видеоролик со съемок нового формата телешоу «Голос. Уже не дети».

На кадрах видно, как с ней и другими наставниками — Пелагеей, Егором Кридом и Димой Биланом — здоровается один из шоураннеров проекта. Звезды сидят в знаменитых креслах, после чего их просят протестировать красную кнопку, которая должна поворачивать сиденье на 180 градусов.

Новое шоу будет проводиться в формате «Все звезды» — то есть участниками смогут стать только конкурсанты, прошедшие любой из десяти сезонов шоу «Голос. Дети». Кресла жюри вновь займут Егор Крид, Дима Билан, Полина Гагарина и Пелагея, ведущей шоу станет Яна Чурикова.