Выступавший против СВО солист группы "Звери" спел для российских военных
Лидер и вокалист популярной группы «Звери» Рома Билык посетил зону спецоперации, рассказал военкор Семен Пегов. Об этом пишут «Аргументы и факты».
«Рома «Зверь» выступил для бойцов ОБТФ «Каскад», - уточнил Пегов в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что в настоящее время «настоящий рок-н-ролл вот он весь с нами», примером этого является Билык.
По его словам, военнослужащие формирования давно ждали музыканта. Он добавил, что положительно воспринимает его визит.
Напомним, что Роман Билык родился 7 декабря 1977 года в Таганроге. В 1983 году его семья переехала в Донецкую область. В начале 90-х будущий музыкант вернулся в Россию.
После начала спецоперации Билык занял антивоенную позицию, что привело к отмене ряда его концертов.
Ранее сообщалось, что на днях в госпитале Донецка побывал знаменитый певец Григорий Лепс.