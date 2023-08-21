Выступавший против СВО солист группы "Звери" спел для российских военных

Лидер и вокалист популярной группы «Звери» Рома Билык посетил зону спецоперации, рассказал военкор Семен Пегов. Об этом пишут «Аргументы и факты».

«Рома «Зверь» выступил для бойцов ОБТФ «Каскад», - уточнил Пегов в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что в настоящее время «настоящий рок-н-ролл вот он весь с нами», примером этого является Билык.

По его словам, военнослужащие формирования давно ждали музыканта. Он добавил, что положительно воспринимает его визит.

Напомним, что Роман Билык родился 7 декабря 1977 года в Таганроге. В 1983 году его семья переехала в Донецкую область. В начале 90-х будущий музыкант вернулся в Россию.

После начала спецоперации Билык занял антивоенную позицию, что привело к отмене ряда его концертов.