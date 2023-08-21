Валерий Кипелов раскрыл секрет цветущего внешнего вида

Рок-музыкант и бывший вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов признался, что сохранить молодость ему помогают многочасовые походы за грибами. Свой секрет цветущего внешнего вида он раскрыл в интервью kp.ru.

65-летний исполнитель заявил, что старается вести активный образ жизни. Спортзал он не любит, но ежедневно, даже на выезде или на гастролях, делает разминку и растяжку, а дома занимается спортом с гантелями. По словам Кипелова, даже на даче он не отказывается от физических нагрузок, для чего оборудовал себе зону с тренажерами.

Также рок-музыкант для поддержания физической формы и восполнения энергии ежедневно много гуляет. За время прогулки в городе или в лесу он может с легкостью пройти пять-шесть километров.

Походы в лес заряжают — за грибами могу часами ходить, недавно 16 белых нашел. Да и в городе могу часа три гулять по определенному маршруту в парке, иногда с дочерью и внучками Валерий Кипелов