Валерия восхитила фигурой в купальнике

55-летняя Валерия восхищает фанатом талантов, трудолюбием и необычайной самодисциплиной. Все вместе это приносит невероятные плоды — певица остается такой же стройной и спортивной, как и много лет назад. Несколько часов назад она поделилась снимком в бикини, который тут же обсудили фанаты.

Специалисты по питанию и психологи уверены, если вы хотите хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать, нужно сформировать привычку питаться правильно и добавить физическую активность, а там уже дело за малым. Здоровые привычки глубоко вошли в жизнь 55-летней певицы Валерии: без спорта, растяжки и правильного питания она сложно представляет себе жизнь. Но и результат, как говорится, налицо. Артистка без проблем может надеть любой, даже самый откровенный купальник, хотя чаще всего выбирает классические модели, чтобы не провоцировать лишний раз.

Кадр, который опубликовала певица несколько часов назад, приковал к себе внимание публики. Валерия предстала в бикини, сверху накинув пляжный халатик, а соломенная шляпка дополнила образ. Но даже на этом, довольно скромном снимке, многие увидели непристойности. Кто-то написал, что женщине, особенно в возрасте Валерии, не стоит так обнажаться для публики.

Таких комментариев было немного, ведь большинство фанатов обожает Валерию и восхищается тем, как она выглядит. Некоторые даже отметили, что многим двадцатилетним девушка стоит у нее поучиться.