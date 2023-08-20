Нюша вспомнила об ухаживаниях Радулова
Певица Нюша в интервью программе «Жара в эфире» на канале «Жара TV» вспомнила о том, как в 2011 году Александр Радулов сыграл роль возлюбленного лирической героини исполнительницы в клипе «Больно», - пишет издание sports.ru.
Девушке хоккеист был симпатичен, но не настолько, чтобы дружеские отношения переросли в более близкие.
«Если честно, Саша за мной ухаживал, было дело, но до романа у нас не дошло. Он дарил цветы, уделял внимание, мы ходили несколько раз на свидания, но дальше не пошло.
Я видела его симпатию ко мне, но у меня ответных чувств не было. Просто сердцу не прикажешь. Он шикарный мужчина», – рассказала Нюша
Супруг певицы Нюши Игорь Сивов позиционирует себя как магистр психологии. Он предлагает консультации, в частности, по детско-родительским проблемам, но и не только. Однако не все селебрити, которые обращались к нему за советом, довольны.