Клава Кока рассказала о просьбе Крида
Клава Кока, которая недавно сообщила публике, что встретила свою любовь, рассказала, как Егор Крид отговаривал ее от участия в шоу «Сердце Клавы».
Певица объяснила, что Крид хотел защитить ее от возможных разочарований, счел ее решение плохой идеей и огорчился, что она, вопреки его советам, все же приняла участие в проекте, - пишет СтарХит.
«Егор отметил, там все не по-настоящему и надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом», - сказала Клава.
Во время съемок очередного романтического телепроекта певица познакомилась с новым избранником. Кока не стала раскрывать его имя, отметив, что зрители узнают о нем после выхода шоу на экраны.
Клава Кока заботится о своей семье: помогает им решить жилищные проблемы, организует отдых на курортах, преподносит дорогие подарки. Девушка любит проводить свободное время с родителями, братом и сестрой. Они вместе посещают театры, отмечают семейные торжества в ресторанах. Клава любит радовать своих родных и называет семью «самым теплым местом на земле» и «своей наградой».