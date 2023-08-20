Клава Кока рассказала о просьбе Крида

Клава Кока, которая недавно сообщила публике, что встретила свою любовь, рассказала, как Егор Крид отговаривал ее от участия в шоу «Сердце Клавы».

Певица объяснила, что Крид хотел защитить ее от возможных разочарований, счел ее решение плохой идеей и огорчился, что она, вопреки его советам, все же приняла участие в проекте, - пишет СтарХит.

«Егор отметил, там все не по-настоящему и надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом», - сказала Клава.

Во время съемок очередного романтического телепроекта певица познакомилась с новым избранником. Кока не стала раскрывать его имя, отметив, что зрители узнают о нем после выхода шоу на экраны.