Стало известно о судьбе наследства Ясуловича

Игорь Ясулович, известный актер театра и кино, мастер дубляжа, ушел из жизни 19 августа после тяжелой продолжительной болезни.

У Игоря Николаевича был всего один брак, на всю жизнь- с Натальей Юрьевной Егоровой, дочери режиссера Юрия Егорова. У них есть взрослый сын Алексей Ясулович, который пошел по стопам родителей, став режиссером и актером.

Как пишут 7days.ru, семья у Ясуловича всегда была дружной, конфликтов из-за оставленного артистом наследства не предвидится. У звезды фильма «12 стульев» есть квартира в историческом центре Москвы, на улице Каретный Ряд.

Правда дом нуждался в капитальном ремонте, и тогда был куплен таунхаус в Подмосковье как временное пристанище. Его Игорь Николаевич приобрел, чтобы пережить реконструкцию здания, где находилась его квартира.

В последние годы Игорь Ясулович занимался преподавательской деятельностью. Он долгое время руководил кафедрой актерского мастерства актерского факультета ВГИКа, а также работал на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства ГИТИС.