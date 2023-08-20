СМИ: Слепаков* погасил долги перед ФНС

Семен Слепаков закрыл многомиллионные долги перед Федеральной налоговой службой России. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Предполагается, что долг в 26 миллионов рублей мог возникнуть из-за неуплаты налогов на доходы – гонораров за выступления, выручки от продажи недвижимости и т. п. При этом в конце 2022 года сообщалось, что юморист попадал в «черный список» ФНС из-за долга в 19 миллионов рублей.

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актера и музыканта Семена Слепакова в реестр иностранных агентов, сообщает ТАСС. В Минюсте РФ указали, что суд пришел к выводу, что шоумен получил поддержку от иностранного источника, а также создавал и распространял информацию, содержащую негативные мнения о спецоперации.