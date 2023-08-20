Дубцова рассказала, что купила сыну квартиры в Москве и Дубае

Бывшая солистка группы «Девочки» Ирина Дубцова старается обеспечить своего единственного сына Артема самым лучшим. Не так давно певица подарила ему две квартиры в Москве и Дубае. Но звезда точно знает, что ребенок не станет жить за ее счет в будущем.

— Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет, — уверена артистка.

По ее словам, как только Артем встанет на ноги, то перестанет брать у нее деньги. Певица считает, что на ее месте так поступил бы любой родитель, будь у него такая возможность, поэтому обвинений в ее сторону быть не должно.

Певица одна воспитывает сына. Отцом мальчика является солист группы Plazma Роман Черницын, с которым она прожила в браке около четырех лет. Дубцова решила взять на себя заботу об Артеме и делает все, чтобы тот ни в чем не нуждался. Однако и наследник не сидит без дела.

— Он работает этим летом. Занимается тачками — детейлинг, что-то такое, — поделилась 41-летняя вокалистка.

Артема интересует все, что связано с машинами. Недавно сын певицы с легкостью сдал ОГЭ, а по итогам теста на выбор профессии ему посоветовали стать дипломатом или работать в сфере обеспечения безопасности, передает слова артистки StarHit.