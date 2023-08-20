Певец Niletto попал в ДТП

Певец Niletto (настоящее имя Данила Прытков) попал в аварию в Екатеринбурге, ДТП произошло возле торгово-развлекательного центра «Гринвич». Об этом исполнитель сообщил в сторис на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Дверь минусонули. Нормально двигаемся, по кайфу», — заявил артист.

Он также пошутил, что у второго участника ДТП «дверь можно вообще не снимать, на велосипед можно пересаживаться».

Судя по всему, никто из участников аварии не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.