Певица Лада Дэнс впервые выступила на сцене после аварии
Певица Лада Дэнс впервые выступила на сцене после аварии. Она стала хедлайнером концерта в честь Дня города в Нижнем Новгороде.
Ей помогли выйти на сцену и поставили там стул, на всякий случай.
Как рассказал РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин, во время выступления рядом находились врачи. Также, по его словам, она приняла обезболивающие препараты.
Ранее популярная российская певица Лада Дэнс обратилась к поклонникам в интернете впервые после ДТП под Подольском и рассказала, что ей сложно быть активной в сети.