Певица Лада Дэнс впервые выступила на сцене после аварии. Она стала хедлайнером концерта в честь Дня города в Нижнем Новгороде.

Ей помогли выйти на сцену и поставили там стул, на всякий случай.

Как рассказал РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин, во время выступления рядом находились врачи. Также, по его словам, она приняла обезболивающие препараты.