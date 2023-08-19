Николаев опроверг слухи о своей эмиграции

«Сидя на ступеньках Basilique du Sacre-Coeur, снова чувствуешь себя вечным студентом, как в песне „Во французской стороне, на чужой планете…“. Ну что ж, теперь ждем статей с заголовками типа „Игорь Николаев покинул Россию“ или „Игорь Николаев остался во Франции“, как это было после моего недавнего поста о двухдневной поездке в Венецию. Дорогие журналисты, не остался я ни в Италии, ни во Франции», - саркастически заметил артист.