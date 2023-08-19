Николаев опроверг слухи о своей эмиграции
Игорь Николаев вместе с дочкой и женой в летнем сезоне решил устроить тур по Франции и Италии. После того, как он стал выкладывать фотоотчеты, в социальных сетях пошли слухи о том, что певец покинул страну насовсем. Об этом пишет издание womanhit.
Николаев, чтобы прекратить пересуды, в микроблоге обратился к подписчикам:
«Сидя на ступеньках Basilique du Sacre-Coeur, снова чувствуешь себя вечным студентом, как в песне „Во французской стороне, на чужой планете…“. Ну что ж, теперь ждем статей с заголовками типа „Игорь Николаев покинул Россию“ или „Игорь Николаев остался во Франции“, как это было после моего недавнего поста о двухдневной поездке в Венецию. Дорогие журналисты, не остался я ни в Италии, ни во Франции», - саркастически заметил артист.
Ранее Игорь Николаев сначала купил относительно небольшую квартиру в Юрмале, а затем приобрел апартаменты попросторнее.
Раньше музыкант с семьей часто бывал на Рижском взморье.
Сейчас поездки временно прекращены, но, судя по тому, что Николаев аккуратно осуществляет все выплаты по апартаментам, свою жилплощадь в Латвии он намерен сохранить.