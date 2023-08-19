Айза сообщила, что больше не зависит от Гуфа

Айза-Лилуна-Ай живет на Бали. После двух неудачных браков она решила все-таки устроить свою личную жизнь и написала в микроблоге, что сходила на свидание. И заявила, что с психологической зависимостью от первого супруга покончено, и в ближайшее время она планирует «отделиться» от второго, - пишет портал thevoicemag.ru.

«Поздравьте меня! Я прошла одну сепарацию и приступила ко второй, к последней», — написала Айза.

У Айзы два сына. Старшему, Сэму, 13 лет, он родился в браке Айзы с рэпером Гуфом (Алексей Долматов). Отец долгое время не общался с сыном, но не так давно после ссоры с нынешней супругой решил воссоединиться с бывшей семьей. Айза писала, что наконец почувствовала себя счастливой. Но жена Гуфа разводиться передумала, и он вновь ушел от Айзы.

Младший, Элви,с родился в браке с серфером Дмитрием Анохиным. Мальчику шесть лет, отец с ним регулярно видится.