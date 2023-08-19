Стало известно о планах выздоровевшего Сукачева

Недавно выписавшийся из больницы Гарик Сукачев будет выступать на знаменитом музыкальном open-air фестивале «Чернозем», который проходит с 18 по 20 августа в Воронеже, на поле Чернозем-парка, возле торгового комплекса «Град», - сообщает «Российская Газета».

На трех площадках фестиваля перед зрителями выступают 33 группы. Среди них: «Анимации», «Пикник», «Кипелов», «Мельница», «Дюна» и многие другие. Гарик Сукачев заявлен завершающим музыкальный фестиваль.

Напомним, что в конце июля музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине его выступление на концерте в Карелии пришлось отменить — в соцсетях Сукачева заявляли, что мероприятие прошло в формате «народного караоке».