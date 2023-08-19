Суд возобновил иски о педофилии против поп-исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает The Sun.

Иски подали хореограф Уэйд Робсон и актер Джеймс Сейфчак, обвиняющие Джексона в том, что он совратил их, когда они были детьми.

В 2013 году мужчины уже подавали в суд на корпорации MJJ Productions и MJJ Ventures Inc., которыми при жизни владел Джексон и которые, по мнению истцов, должны были защитить их от абьюза. В 2020 году иски были отклонены Верховным судом Лос-Анджелеса, поскольку суд пришел к выводу, что корпорации якобы никак не могли защитить детей.

Теперь Второй окружной апелляционный суд Лос-Анджелеса отменил решение Верховного суда, признав «извращением» попытку избавить корпорации от ответственности за сексуальное насилие над истцами.