Бритни Спирс впервые высказалась о разводе с Сэмом Асгари

«Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. 6 лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Но я здесь не для того, чтобы объяснять почему что-то произошло. Честно говоря, это никого не касается! Однако я больше не могу выносить эту боль. Каким-то телепатическим способом я получаю очень много сообщений, которые растапливают мое сердце. Я благодарю вас!» — написала Спирс.