Бритни Спирс впервые высказалась о разводе с Сэмом Асгари

Певица Бритни Спирс подтвердила развод с Сэмом Асгари
Американская певица Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с актером Сэмом Асгари. Пост о расставании пары она опубликовала в личном блоге.
Бритни Спирс объявила о разводе с мужем и объяснила, что ей сейчас тяжело выражать эмоции, потому что «всегда приходилось скрывать свои слабости».
«Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. 6 лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Но я здесь не для того, чтобы объяснять почему что-то произошло. Честно говоря, это никого не касается! Однако я больше не могу выносить эту боль. Каким-то телепатическим способом я получаю очень много сообщений, которые растапливают мое сердце. Я благодарю вас!» — написала Спирс.
За день до поста певицы ее муж Сэм Асгари выпустил свой пост в социальных сетях. Актер признал, что не может контролировать поток новостей о своих отношениях с певицей.
«После шести лет любви и преданности, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — написал Асгари.
В среду, 16 августа, стало известно, что американская певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари разводятся. Около недели назад актер поссорился с женой из-за слухов, что она изменила ему. После этого он съехал из их дома и теперь живет один. Несколько месяцев у пары были «серьезные проблемы». Муж певицы почти не ночевал дома, а Спирс часто ругалась с ним.
Ранее Пинк изменила слова в песне, чтобы поддержать Бритни Спирс.