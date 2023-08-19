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Певица Бритни Спирс подтвердила развод с Сэмом Асгари

Американская певица Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с актером Сэмом Асгари. Пост о расставании пары она опубликовала в личном блоге.

Бритни Спирс впервые высказалась о разводе с Сэмом Асгари
© Газета.Ru

Бритни Спирс объявила о разводе с мужем и объяснила, что ей сейчас тяжело выражать эмоции, потому что «всегда приходилось скрывать свои слабости».

«Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. 6 лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Но я здесь не для того, чтобы объяснять почему что-то произошло. Честно говоря, это никого не касается! Однако я больше не могу выносить эту боль. Каким-то телепатическим способом я получаю очень много сообщений, которые растапливают мое сердце. Я благодарю вас!» — написала Спирс.

За день до поста певицы ее муж Сэм Асгари выпустил свой пост в социальных сетях. Актер признал, что не может контролировать поток новостей о своих отношениях с певицей.

«После шести лет любви и преданности, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — написал Асгари.

В среду, 16 августа, стало известно, что американская певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари разводятся. Около недели назад актер поссорился с женой из-за слухов, что она изменила ему. После этого он съехал из их дома и теперь живет один. Несколько месяцев у пары были «серьезные проблемы». Муж певицы почти не ночевал дома, а Спирс часто ругалась с ним.

Ранее Пинк изменила слова в песне, чтобы поддержать Бритни Спирс.

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