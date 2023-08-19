Юлиан объяснил, почему он не может петь с блогерами

«Не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех этих блогеров и не понимаю, о чем они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям. Я не опущусь ниже плинтуса. Мне хватит моего зрителя еще на долгие годы, и я буду с ним стареть. Просто я в жизни с такими людьми пел — с той же Людмилой Зыкиной. После Зыкиной петь с блогерами?! Не могу», - возмутился Юлиан.