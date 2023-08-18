Пластический хирург написал заявление на бывшую жену футболиста Мамаева
Пластический хирург Вардан Хачатрян написал заявление на бывшую жену экс-футболиста Павла Мамаева Алану из-за порочащих его честь и достоинство слов блогерши. Об этом сообщает Mash.
Канал напомнил, что в 2022 году Хачатрян оказался в центре скандала. Тогда его клиентки обвинили хирурга в домогательствах.
В частности, свои жалобы они адресовали Мамаевой, которая, выслушав и пострадавших, и Хачатряна, встала на сторону первых, написав заявление о домогательствах в прокуратуру. Хирург решил ответить ей тем же. В своем заявлении Хачатрян заявил, что Мамаева распространяет у себя в социальных сетях ложные сведения о нем. Кроме того он считается, что пациентки, жалующиеся на него, находятся в сговоре с блогершей.
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