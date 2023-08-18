Пинк изменила слова в песне, чтобы поддержать Бритни Спирс

Пинк изменила текст своей песни Don't Let Me Get Me, выступая в Детройте. Она спела «Милая Бритни Спирс. Она такая хорошенькая» вместо оригинальной строчки «Устала от того, что ее сравнивают с чертовой Бритни Спирс».

«Люди думают, что я придиралась к Бритни в [моем сингле 2001 года] Don't Let Me Get Me, но я всегда чувствовала себя для нее старшей сестрой. Я очень забочусь о ней, и она самый милый человек в мире», — сказала Пинк в интервью People в феврале.

В среду, 16 августа, стало известно, что американская певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари разводятся. Около недели назад актер поссорился с женой из-за слухов, что она изменила ему. После этого он съехал из их дома и теперь живет один. Несколько месяцев у пары были «серьезные проблемы». Муж певицы почти не ночевал дома, а Спирс часто ругалась с ним.