Назван размер гонораров Александра Градского

«Иногда это были такие длительные выступления, что успевали собраться люди, например, у входа в ресторан, чтобы послушать артиста. Градский пел с такой же отдачей и совершенством, как будто он стоит на сцене. За такие выступления Саша, понятно, не просил ни копейки», — сказали знакомые.