Назван размер гонораров Александра Градского

Знакомые композитора Градского сообщили, что он брал от $15 тысяч за выступление
Люди, близко знавшие композитора и исполнителя Александра Градского, рассказали о размере его гонораров. Об этом сообщает mk.ru.
По словам знакомых, за полчаса работы Градский брал $15 тысяч и не соглашался на меньшую сумму. При этом он охотно бесплатно выступал на неофициальных мероприятиях, которые устраивали его друзья, днях рождения друзей.
«Иногда это были такие длительные выступления, что успевали собраться люди, например, у входа в ресторан, чтобы послушать артиста. Градский пел с такой же отдачей и совершенством, как будто он стоит на сцене. За такие выступления Саша, понятно, не просил ни копейки», — сказали знакомые.
Основные деньги, уточнили знакомые, Градский зарабатывал на телевидении.
Накануне адвокат вдовы композитора Марины Лариса Широкова подтвердила, что 15 августа в доме Градских произошло новое ограбление.
«Пока речь идет об общем имуществе, режим его сохранности должен быть организован всеми наследниками, а не одной Мариной. У нее и денег таких нет. Двое маленьких детей. Она не работает», — рассказала она, добавив, что органы опеки выделяют Градской определенную сумму на детей и контролируют все расходы.